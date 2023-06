Zweedse data: vorig jaar meeste doden door conflicten sinds 1994

In 2022 kwamen wereldwijd minstens 237.000 mensen om bij gewapende conflicten, zeggen onderzoekers van de Zweedse Universiteit van Uppsala op basis van verzamelde data. Sinds 1994, het jaar van de genocide in Rwanda, zijn er niet zoveel dodelijke slachtoffers gevallen bij conflicten waarbij overheden betrokken waren. In vergelijking met 2021 verdubbelde het aantal dodelijke conflictslachtoffers vorig jaar bijna. Bij de oorlogen in Oekraïne en Ethiopië vielen de meeste doden.