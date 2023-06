Honderdduizenden mensen in Oekraïne hebben volgens president Volodymyr Zelensky geen normale toegang tot drinkwater. Door de vernieling van de dam in de Dnipro-rivier is ook een van de grootste waterreservoirs verwoest. Zelensky zegt dat de autoriteiten er alles aan doen om mensen te helpen, maar dat ze alleen hulp kunnen bieden in de gebieden die onder controle staan van Kyiv.