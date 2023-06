Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft de aanvragen voor 31 nieuwe scholen goedgekeurd, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de meeste gevallen (22 scholen) gaat het om aanvragen van al bestaande schoolbesturen, die bijvoorbeeld een vestiging zelfstandig verder willen laten gaan. De nieuwe scholen mogen in augustus 2024 hun deuren openen.