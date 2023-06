Internetleverancier Rodin Broadband Groningen is door de rechter failliet verklaard. De onderneming, die zich bezighield met de uitrol van snel internet op het Groningse platteland, verkeerde al enige tijd in financiële moeilijkheden. Curator Jan Hein Mastenbroek benadrukt in een verklaring dat hij er alles aan zal doen om het internetnetwerk voor klanten beschikbaar te houden.