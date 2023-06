Oppositiepartijen vragen premier Mark Rutte te reflecteren op zijn rol in het Groningse aardgasdossier in het debat over de parlementaire enquête naar dit onderwerp. Verschillende partijen vinden dat Rutte verantwoordelijkheid moet nemen voor het voor Groningers pijnlijke dossier dat zich grotendeels onder zijn premierschap afspeelde. Verschillende partijen zeggen expliciet dat Rutte moet opstappen.