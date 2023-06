Ondernemingsraad Nedcar naar rechter om inzage in stukken VDL

De ondernemingsraad (or) van autofabriek Nedcar in Born spant een kort geding aan tegen VDL. Op die manier wil de or inzage afdwingen in financiële stukken van Nedcar-eigenaar VDL. De or wil onder meer inzage in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft overgemaakt vanwege voortijdige beëindiging van het contract. Geld dat mede bedoeld zou zijn voor een sociaal plan, nu duizenden medewerkers van Nedcar hun baan dreigen te verliezen.