De pauselijke gezant, kardinaal Matteo Maria Zuppi, is in Kyiv ontvangen door president Volodymyr Zelensky. Die zei tegen de gezant dat een wapenstilstand in Oekraïne geen vrede brengt. De kardinaal is naar de Oekraïense hoofdstad gekomen om te kijken of er kansen op vrede zijn en zijn reis wordt in Vaticaanstad als een vredesmissie betiteld.