Heijnen: maximale boete voor NS vanwege afschalen dienstregeling

NS krijgt een maximale boete van 1,5 miljoen euro opgelegd omdat de spoorvervoerder de dienstregeling vorig jaar heeft afgeschaald, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Het kabinet schoot het bedrijf tegemoet met 274 miljoen euro om te compenseren voor tegenvallende reizigersaantallen in de nasleep van de coronapandemie. In ruil moest de NS de dienstregeling in stand houden, maar dat heeft het bedrijf niet gedaan. Het boetebedrag moet worden geïnvesteerd in iets waar de reiziger voordeel van heeft.