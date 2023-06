De Britse premier Rishi Sunak heeft een succes geclaimd bij de aanpak van illegale migratie. Hij meldt een afname „van bijna 90 procent” van het aantal Albanese migranten dat in kleine bootjes arriveert in het Verenigd Koninkrijk. Het totale aantal illegale oversteken via het Kanaal zou in enkele maanden tijd met 20 procent zijn verminderd.