De helft van de schuilkelders in de Oekraïense hoofdstad Kyiv is niet klaar voor gebruik. Dat zegt minister van Strategische Industrieën Oleksandr Kamysjin, op basis van een onderzoek dat werd ingesteld nadat drie Oekraïners om het leven waren gekomen bij een Russische aanval omdat ze geen schuilkelder in konden vluchten.