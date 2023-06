Spanningen in Duitse stad Leipzig op linkse demonstratiedag Tag X

Op „Tag X”, een extreemlinkse protestdag, staan demonstranten in de Duitse stad Leipzig tegenover de politie, die in groten getale is uitgerukt. Er zijn vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Voor „Tag X” zijn in linkse kringen door heel Duitsland mensen opgeroepen mee te doen, mogelijk duizenden zijn naar Leipzig gekomen. De aanleiding is de veroordeling van de links-extremistische Lina E. en drie anderen. Zij werden woensdag veroordeeld voor aanslagen op vermeende of daadwerkelijke neonazi’s, waarbij meerdere gewonden vielen.