Rijkswaterstaat compenseert zorgmaatregelen bij sluiting A29

Rijkswaterstaat betaalt 3,7 miljoen euro van de extra kosten die aanbieders van acute zorg maken tijdens de sluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. De brug en de tunnel die onderdeel zijn van de A29 - een van de snelwegen die Rotterdam verbindt met het zuidwesten van Nederland - worden gerenoveerd en gaan deze zomer beide wekenlang dicht, met veel verkeershinder en langere reistijden tot gevolg. Zorgaanbieders in Zuid-Holland en Noord-Brabant, zoals ziekenhuizen, verloskundigen en huisartsen, hebben samen met Rijkswaterstaat maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de acute zorg in de hele regio in ieder geval kan doorgaan.