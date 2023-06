Premier Mark Rutte is hoopvol dat de coalitie goede afspraken zal maken over het indammen van de instroom van migranten in Nederland. Hij verwacht dat het kabinet er in de tweede helft van juni uit is, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Hij benadrukt dat zijn „commitment” die hij deed als VVD-leider dat de instroom van asielzoekers omlaag moet, overeind staat.