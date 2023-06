Geweld dat donderdag uitbrak in Senegal, nadat oppositieleider Ousmane Sonko tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft aan negen mensen het leven gekost. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Diome maakte het dodental in de nacht van donderdag op vrijdag bekend. De dodelijk slachtoffers vielen in hoofdstad Dakar en in de plaats Ziguinchor.