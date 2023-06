Vakbonden: aankondiging massaontslag Nedcar is olie op vuur

Het persbericht van VDL donderdag dat per 1 november 1800 mensen hun baan kwijtraken bij autofabriek Nedcar in Born, is bij de vakbonden niet goed gevallen. FNV en CNV zeiden het via de media te hebben moeten vernemen, op een moment waarop ook de ondernemingsraad nog van niets wist. CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma zegt zijn bedenkingen te hebben over de manier waarop VDL dit naar buiten heeft gebracht. FNV-bestuurder Peter Reniers zei dat VDL eerst de vakbonden en de ondernemingsraad had moeten informeren in plaats van de pers. Beide vakbondsbestuurders zeggen dat het bericht over de massaontslagen „olie op het vuur is”.