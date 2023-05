De leider van de Taliban in Afghanistan heeft voor zover bekend voor het eerst een ontmoeting gehad met een buitenlandse leider. Haibatullah Akhunzada sprak volgens een bron van persbureau Reuters op 12 mei in het geheim met de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Er zou gesproken zijn over meer contact tussen het geïsoleerde Afghanistan onder de Taliban en de rest van de wereld.