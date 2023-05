Stemming over schuldenakkoord VS centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen wordt woensdag vooral uitgekeken naar de stemming in het Amerikaanse Congres over de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond. Vooral binnen de Amerikaanse Republikeinse partij lijkt het verzet tegen de deal toe te nemen. Zonder een verhoging van het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen dreigen de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten, wat grote chaos op financiële markten kan veroorzaken.