Een woensdag door Noord-Korea uitgevoerde lancering van een militaire verkenningssatelliet is mislukt door een storing in de tweede trap van de lanceringsraket, waardoor het voertuig in zee stortte, melden Noord-Koreaanse staatsmedia. De storing werd veroorzaakt door instabiliteit in de motor en het brandstofsysteem, aldus staatspersbureau KCNA.