UNHCR: Westen moet praten met Assad om terugkeer vluchtelingen

Om mogelijk te maken dat Syrische vluchtelingen geleidelijk kunnen terugkeren naar hun land, zou de internationale gemeenschap volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in gesprek moeten gaan met de Syrische president Bashar al-Assad. Ivo Freijsen, vertegenwoordiger van UNHCR in Libanon, denkt dat een terugkeer voor veel Syriërs niet aan de orde is tot westerse landen met Assads regime spreken over betere omstandigheden in het door een oorlog verscheurde land.