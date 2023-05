Een van de Statenleden van GroenLinks in Zuid-Holland heeft dinsdag hoogstwaarschijnlijk niet op de eigen partij gestemd, maar op Volt. En die ene stem kostte de Senaatsfractie van GroenLinks en PvdA een zetel. De gezamenlijke fractie krijgt niet vijftien, maar veertien zetels in de nieuwe Eerste Kamer. Het is niet bekend wie de stem heeft uitgebracht en waarom.