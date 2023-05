Het team van de voorzitter van de aankomende klimaattop heeft Wikipediapagina’s bewerkt om hem een duurzamer imago te geven, hebben de Britse krant The Guardian en het Center for Climate Reporting ontdekt. Sultan al-Jaber is zowel de baas van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten als de klimaatgezant van het land. De klimaattop (COP28) is dit jaar in de VAE.