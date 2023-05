Yellen: geld overheid VS 5 juni op zonder deal schuldenplafond

De Verenigde Staten zitten waarschijnlijk pas op 5 juni zonder geld als er geen politiek akkoord komt over een verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Met die inschatting is minister van Financiën Janet Yellen vrijdag gekomen. Dat geeft de Republikeinen en Democraten in het Congres iets meer tijd om een deal te bereiken. Eerder zei Yellen nog dat de overheid mogelijk rond 1 juni al niet meer genoeg geld zou hebben om alle rekeningen te betalen.