Dijkgraaf Patrick van der Broeck (56) van Waterschap Limburg stapt op. Hij stopt er per 31 mei mee door een verschil van visie met zijn ambtenaren en bestuur. „De blik van de ambtelijke en bestuurlijke top bij het waterschap is meer intern dan extern gericht. Ik wil een inzet die gericht is op naar buiten acteren”, zei Van der Broeck woensdag in een toelichting.