De moderne westerse mens wil de wereld beheersbaar maken, benutten. Berekenend, planmatig. Uitputtend. Voortdurend strevend naar groei en verandering, want stilstand is achteruitgang. Dit alles moet doorlopend in cijfers gevangen worden, vastgelegd tot ver achter de komma. Zo verdwijnt het mysterie en glipt het leven ons door de vingers.