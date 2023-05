Luik geopend van Space X-raket met eerste Saudische astronaute

Het luik van een SpaceX-capsule met aan boord de eerste vrouwelijke Saudische astronaut ooit is geopend, nadat de capsule twee uur eerder was aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Daar hebben de in totaal vier bemanningsleden zich bij de zeven astronauten gevoegd die al aan boord zijn van het ruimtestation (drie Russen, drie Amerikanen en een Emirati). Ze zullen er tien dagen verblijven en meer dan twintig experimenten uitvoeren.