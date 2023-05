Minder doden door klimaatrampen dankzij waarschuwingssystemen

Het aantal mensen dat wereldwijd overlijdt als gevolg van klimaatrampen is in de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen. In 2020 en 2021 kwamen in totaal ruim 22.000 mensen om het leven door extreem weer, tegenover ruim 50.000 doden per jaar in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties (VN) noemt verbeterde waarschuwingssystemen als voornaamste oorzaak van de daling. Wel worden ontwikkelingslanden nog steeds onevenredig hard geraakt door klimaatrampen, stelt de WMO.