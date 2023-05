Griekse regeringspartij wint verkiezingen, maar geen meerderheid

De conservatieve partij van de zittende premier Kyriakos Mitsotakis blijft de grootste in Griekenland, waar zondag parlementsverkiezingen zijn gehouden. Mitsotakis’ partij Nieuwe Democratie, die vier jaar aan de macht is, staat met meer dan de helft van de stemmen geteld op 40,1 procent van de stemmen en kan volgens Griekse media niet meer worden ingehaald. De linkse partij Syriza van oud-premier Alexis Tsipras volgt in deze tussenstand met 20,1 procent.