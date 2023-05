Door een brand die in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur uitbrak bij een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag zijn zes woningen ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om tien tot vijftien mensen die de woningen in de wijk Rustenburg en Oostbroek moesten verlaten. Die zijn tijdelijk opgevangen in de accommodatie van Sportvereniging Zuiderpark.