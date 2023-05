De baas van het Russische huurlingenleger Wagner Groep, Jevgeni Prigozjin, claimt de volledige controle over de Oekraïense stad Bachmoet. Het bericht komt na een periode van tegenstrijdige berichtgeving over Oekraïne die er grondgebied zou hebben heroverd. De volledige inname van Bachmoet is niet onafhankelijk bevestigd.