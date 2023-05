Fed-baas Jerome Powell hint op pauze bij renteverhogingen in VS

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft erop gehint dat de rente in de Verenigde Staten bij het rentebesluit volgende maand mogelijk niet verder wordt verhoogd. Tijdens een toespraak op een conferentie in Washington wees hij erop dat krachtig ingrijpen door de Fed minder hard nodig is nu er in de Amerikaanse financiële sector toch al sprake is van verkrapping als gevolg van de recente onrust in de bankensector.