De leiders die in de Japanse stad Hiroshima zijn samengekomen voor de G7-top hebben nog eens hun steun uitgesproken voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Ze spreken van „illegale, niet te rechtvaardigen en niet uitgelokte” oorlogsdaden in Oekraïne, en zeggen extra maatregelen te treffen tegen Rusland.