Asielachterstand kost IND ruim 34 miljoen aan dwangsommen

De achterstand in de afhandeling van asielaanvragen heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tussen 2020-2022 ruim 34 miljoen euro aan dwangsommen gekost. De Algemene Rekenkamer signaleert dat in zijn verantwoordingsonderzoek over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar ging het om 3,4 miljoen euro, meldt de IND zelf. De dienst kon vorig jaar de toestroom van asielzoekers niet behappen, waardoor hij niet in staat was om over alle asielaanvragen binnen de wettelijke termijn een besluit te nemen.