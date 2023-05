Thuisbezorgd en Flink: onze bezorgers niet te jong of onderbetaald

Thuisbezorgd en flitsbezorger Flink zeggen dat de veiligheid van hun bezorgers op orde is, hoewel de Arbeidsinspectie tientallen overtredingen tegenkwam bij een grote controle van maaltijd- en flitsbezorgers in meerdere steden. Zo zouden sommige koeriers volgens de inspectie bijvoorbeeld nog geen 16 jaar zijn of te weinig betaald krijgen. Er wordt ook „veel oneerlijk en onveilig” gewerkt in de sector, vindt de inspectie.