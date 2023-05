Supermarktketens doen te weinig aan het beschermen van mensenrechten. Volgens onderzoek van denktank Questionmark samen met ontwikkelingsorganisaties Oxfam Novib en Solidaridad hebben supermarkten wel aandacht voor risico’s op discriminatie en uitbuiting in hun toeleveringsketens, maar grijpen zij nauwelijks in bij misstanden. Lidl krijgt de minst slechte score, voor marktleider Albert Heijn is er een plek in de middenmoot.