Het afvuren zondag door Palestijnse militanten van een raket richting Zuid-Israël, een dag nadat Israël en de Palestijnen een wapenstilstand waren overeengekomen, was een vergissing. Palestijnse militante groeperingen zeiden dat de lancering een „technische fout” was. Het Israëlische leger zei dat de raket een „open gebied” had geraakt.