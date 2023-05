Shell houdt zich niet aan het klimaatvonnis van de rechter volgens Milieudefensie. De organisatie, die twee jaar terug een rechtszaak tegen de energiereus won, geeft het duurzaamheidsbeleid van Shell in een voortgangsrapport „een dikke onvoldoende”. Het rapport verschijnt in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering, die op 23 mei is.