„Lieve kinders, ik snap dat jullie hier het liefst de hele dag willen blijven zitten. Maar het is tijd om af te sluiten.” Constant van den Heuvel (53), geschiedenisdocent op het Ichthus College in Veenendaal, maant de vwo 2-klas te stoppen met hun opdracht. De bel is al gegaan. En de vwo 3-klas –die het komende lesuur in debat gaat over Israël– staat voor de deur te wachten.