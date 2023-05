Twee fabrikanten die batterijen voor elektrische voertuigen maken zijn van plan om flink te investeren in nieuwe fabrieken in Europa. Het gaat om het Zweedse Northvolt en het Taiwanese ProLogium, die gezamenlijk zo’n 10 miljard euro willen besteden. De fabrieken worden in 2026 gebouwd en moeten batterijen maken voor de Europese elektrische-autoindustrie. Verwacht wordt dat dit werkgelegenheid biedt aan duizenden mensen.