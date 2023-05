Prinses Beatrix opent vrijdagmiddag in Delft de vijftigste editie van de Nationale Molendagen, waarbij komend weekend honderden water- en windmolens hun deuren openen voor publiek. De prinses brengt een bezoek aan molen De Roos in het centrum van de Zuid-Hollandse stad. Daar gaat ze onder andere in gesprek met de molenaar. Ook spreekt ze met vrijwilligers die de tuin van de molen onderhouden.