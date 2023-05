De doorzoeking van de woning van de aangehouden advocaat Inez Weski was een bizarre situatie. Dat bevestigt de Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten Peter Hanenberg nadat hij er in Nieuwsuur naar gevraagd werd. Volgens hem was het ook voor Weski „overrompelend”, al wilde hij er niet al te veel over kwijt, omdat ze zelf niet kan reageren.