Reclamewaakhond tikt ING op de vingers om te groen filmpje

ING heeft volgens de Reclame Code Commissie (RCC) consumenten misleid met een video waarin de bank het eigen klimaatbeleid promoot. De organisatie Fossielvrij NL had over het filmpje uit 2021 geklaagd, omdat de bank zichzelf daarin een te groen imago zou aanmeten. Dat is de RCC met de klagers eens. De teksten in de video over het financieren van „miljarden euro’s aan groene projecten en bedrijven wereldwijd” waren volgens de reclamewaakhond te absoluut geformuleerd.