De verdachte van een explosie in het Duitse Ratingen is opgepakt door een speciale eenheid van de politie. Het gaat volgens de politie om een 57-jarige man. Eerder werd gemeld dat hij 60 jaar zou zijn. Hij zou samen met zijn moeder hebben gewoond in de woning waar de explosie plaatsvond. In het appartement is een lichaam gevonden, meldt de politie op Twitter. De identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend.