Kandidaat in de Turkse presidentsverkiezingen Muharrem Ince trekt zich terug uit de race. Met de terugtrekking van de 59-jarige leider van de Memleket Partisi (Thuisland Partij) blijven er drie presidentskandidaten over in de verkiezingen van zondag. Volgens de laatste peilingen lijkt er een groter gat te ontstaan tussen koploper Kemal Kilicdaroglu en huidig president Recep Tayyip Erdogan.