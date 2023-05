Zeven inwoners van Bonaire eisen samen met Greenpeace dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt om hen beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien moet Nederland zijn bijdrage aan de opwarming van de aarde sneller verminderen en al in 2040 klimaatneutraal zijn, in plaats van in 2050, zo eisen ze van het kabinet. Anders is het „dweilen met de kraan open”.