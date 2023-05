Rusland trekt zijn handen af van het Europees verdrag over zware wapens. Moskou treft voorbereidingen om zich officieel terug te trekken uit het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa, blijkt uit een bevel van president Vladimir Poetin dat door het Kremlin is gepubliceerd. Russische toppolitici noemen het verdrag niet meer van deze tijd, omdat het de huidige omstandigheden niet weerspiegelt.