Korstmossen verdwijnen uit agrarisch gebied, effect van ammoniak

Provincies kunnen meten wat het effect is van ammoniakuitstoot door de ontwikkeling van korstmossen in de gaten te houden. Het voorkomen of verdwijnen van soorten korstmos bewijst of maatregelen die genomen worden om de stikstofuitstoot te verlagen ook effect hebben. Zeven provincies hebben al zo’n korstmosmeetnet. In Gelderland blijkt dat korstmossen die niet tegen ammoniak kunnen vrijwel verdwenen zijn uit de agrarische gebieden, zeggen de provincie Gelderland en BLWG, de verenging voor mos- en korstmossenonderzoek in Nederland.