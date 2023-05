VO-Raad reageert geërgerd op ‘stoerdoenerij’ over lerarencontract

De VO-Raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, verwijt onderwijsminister Dennis Wiersma „stoerdoenerij”. Hij wil wettelijk vastleggen dat leerkrachten die goed functioneren na een jaar een vast contract moeten krijgen en dat 80 procent van de leraren in vaste dienst moet zijn. De raad wijst erop dat al in de onderwijs-cao’s is geregeld dat leraren in principe na een jaar een vast contract krijgen. „In plaats van de sector te complimenteren en tot voorbeeld te stellen, komt hij met het ‘stoere’ voorstel om het zelf te gaan regelen”, reageert de organisatie.