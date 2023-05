De Tweede Kamer debatteert woensdag verder over het stikstoffonds, ter waarde van ruim 24 miljard euro. Drie weken geleden stond het debat ook al op de rol, maar dat duurde toen zo lang dat het werd opgeschort tot na het meireces. De Kamer had de hele dag nodig voor haar eigen inbreng, en in de loop van de avond was stikstofminister Christianne van der Wal nog niet eens aan het woord geweest.