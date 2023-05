Minder natuur verwoest in Amazone, meer in Cerrado volgens WWF

De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië is in de eerste vier maanden van dit jaar duidelijk afgenomen, stelt het Wereld Natuur Fonds (WWF) vast op basis van Braziliaanse satellietgegevens. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is volgens de natuurorganisatie 38 procent minder regenwoud verloren gegaan. In de Cerrado, een immens tropisch savannegebied, ziet het WWF echter het tegenovergestelde. Daar werd in de eerste maanden van het jaar juist 17 procent meer natuur verwoest dan in 2022.