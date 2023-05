Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelt België over de manier waarop het land omgaat met zesvoudig moordenaar Freddy Horion, die al 44 jaar in de cel zit. De Belg mist perspectief op vrijlating, stelt het hof in een arrest. Daarmee schendt België het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling.